غرداية : العثور على اوراق تصويت لحزب RND بدون ارقام و بطباعة جانبية و اوراق بيضاء بمراكز بن يزقن

كشف المترشح ضمن قائمة حزب RND بولاية غرداية السيد ح.س للنهار انه تم العثور على العديد من اوراق التصويت الخاصة بحزبه بدون رقم و اخرى بها طباعة جانبية و اخرى بيضاء ضمن اوراق التصويت الخاصة بحزبه بالعديد من المراكز المتواجدة على مستوى قصر بن يزقن.

و المتحدث انه شرع في عملية تفتيش لكل المراكز خاصة حول الاوراق الخاصة بحزبه حيث لم يعثر على ارواق سيئة الطباعة او اوراق بدون رقم حزبه سوى بالمراكز الموجودة بمنطقة بن يزقن الى جانب ان كل رؤساء المراكز لم يقومو باي اخطار بعد اكتشاف هذه الاوراق مطالبا بفتح تحقيق معمق في القضية.

و اضاف المتحدث ان حزبه قدم شكوى الى مكتب السلطة المستقلة للانتخابات بولايته مع تسليمهم نسخة من ورقة.

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات رفض الرد على القضية بدعوى انه مشغول فيما كشف مصدر مسئول بالسلطة للنهار ان الامر يتعلق بخطىء في الطباعة لم يتم التفطن له و انه تم الاتفاق على احتساب اي وثيقة ولو كان بها اشكال في الطباعة في حال وجدت بالصندوق و انه تم الاتفاق مع ممثل حزب الارندي على ان لا يتم اعطاء القضية ابعاد اخرى.