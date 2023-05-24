غرداية: العثور على جثة طفلة رضيعة داخل قناة صرف صحي ببونورة

إنتشلت عناصر الحماية المدنية مرفوقة بمصالح الأمن الوطني. جثة طفلة تبلغ من العمر سنتين تدعى “ع.إ” من داخل قناة للصرف الصحي بمنطقة ختالة ببونورة.

هذا و تنقل وكيل الجمهورية لذي محكمة غرداية إلى مكان الحادث من أجل معاينة الحادث ميدانيا.

هذا و تم نقل جثمان الطفلة الي مصلحة التشريح و حفظ الجثث بمستشفي ترشين ابراهيم بسيدي اعباز من أجل إجراء عملية التشريح.

و حسب المعطيات الأولية فإن الطفلة التي اختفت عن الأنظار منذ الخامسة مساءا من يوم أمس. حسب تصريح أحد أقاربها عثر عليها داخل قناة صرف صحي شرع والدها في تنظيفه منذ 15 يوم.

كما فتحت مصالح الأمن الوطني تحت اشراف وكيل الجمهورية تحقيق معمق. من أجل كشف ملابسات هذا الحادث الأليم .