غرداية: الكشف عن ثلاث حالات غش في امتحان البكالوريا

بلغت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال مصالح الدرك و التربية عن ثلاث حالات غش و محاولة تسريب صور اوراق الامتحانات بكل من بلدية زلفانة و بلدية متليلي بولاية غرداية.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين فقد تم تبليغ مصالح الأمن صاحبة الاختصاص بالتنقل الي المراكز و التنسيق مع مؤطري المراكز الذين قامو بتفتيش المترشحين.

أين تم ضبط هواتف نقالة بحوزتهم بها صور لأوراق الامتحان مع محاولة تسريبها عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

هذا وتم نقل مترشحين اثنين إحداهما من جنس أنثى الي مقر أمن دائرة زلفانة ومترشحة إلي مقر أمن دائرة متليلي أين تم التحقيق معهم في انتظار مثولهم أمام محكمة متليلي.