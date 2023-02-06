غرداية: المؤبد لرجل أعمال قتل شخصا بالصين الشعبية

قضت هيئة محكمة جنايات غرداية في أول قضية بدورتها العادية الأولي بمجلس قضاء غرداية، بحكم المؤبد بمتابعته بتهمة القتل العمدي لشخص في بلد أجنبي بعد متابعته في إطار الإتفاقيات القضائية بين الجزائر والصين الشعبية.

تفاصيل المحاكمة المثيرة التي انطلقت بعد صدور أمر بالقبض الدولي ضد الرعية الجزائري بتهمة القتل العمدي بالصين الشعبية الذي تم توقيفه بالجزائر. بالضبط ببلدية بريان بغرداية. خاصة و أن دولة الصين ارسلت ملف التحقيقات به خبرات الحمض النووي و فيديوهات الي العدالة الجزائرية حسب الاتفاقات القضائية الجزائرية الصينية. و التي تخول للسلطات الجزائرية محاكمة المتهم الجزائري بالجزائر.

حسب مجريات المحاكمة التي افاضت فيها هيئة المحكمة و النيابة و محامي الدفاع في تمحيص و مناقشة الأدلة المنجزة من طرف السلطات القضائية الصينية. و مناقشة الوقائع مع استجواب المتهم الذي خضع لتحقيق قضائي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة بريان. وتمت إحالته بعدها الي محكمة الجنايات اين أنكر المتهم كل الوقائع المنسوبة إليه. مدعيا أنه كان رجل اعمال بالصين الشعبية مع شركة و أنه لم يرتكب جريمة قتل بعدما عثر علي جثة شخص بالمنزل الذي كان يستاجره بالمدينة الذكية.

في حين واجهته النيابة بمقاطع فيديو إلتقطت من طرف كاميرات مراقبة بالمدينة الذكية بالصين الشعبية. تثبت أنه دخل الي المنزل الذي يستاجره رفقة شخص يحمل نفس مواصفات الضحية الذي لم يخرج منه. هذا فيما التمست النيابة الإعدام في حق المتهم.

كما أفاض الدفاع في مناقشة الأدلة العلمية المرسلة من طرف دولة الصين ملتمسا البراءة في حق موكله. أين شرعت هيئة المحكمة التي تشكلت من قضاة مختصين و أربعة محلفين في المداولة و الإجابة علي الاسئلة. ليتم بعدها الحكم علي المتهم بالمؤبد بتهمة القتل العمدي لشخص خارج الجزائر