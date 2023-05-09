غرداية.. المؤبد لزوج أعطى زوجته سم الفئران

قضت هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء غرداية بالمؤبد ضد شخص متهم بقتل زوجته عن طريق التسميم بسم الفئران بعدما كان قد استفاد من البراءة في دورة الجنايات العادية بحكم البراءة، بعدما قدم سيرا على الاقدام الى جلسة المحاكمة.

تفاصيل القضية حسبما حدث في جلسة المحاكمة ان الزوج المتهم الذي يشتغل في مكان بعيد عن المدينة كانت له مشاكل مع زوجته. التى كانت حامل قبل ان تضع مولودها ليقدم الى المنزل بعد بعد عودته من رحلة عمل. و يقوم بطهي الطعام لها لمدة ايام نظرا لحالتها الصحية بعد الولادة. اين اكد المتهم ذلك لتحدث مضاعفات صحية للزوجة مما تطلب بنقلها الى المستشفى. اين توفيت ليتبين بعد عرضها على الطبيب الشرعي انها تعرضت للتسميم بواسطة سم الفئران. بعد اجراء مختلف الخبرات العلمية

و اثناء المحاكمة و استجواب القاضي و النيابة للمتهم تم التطرق الى قرائن قوية تتعلق بطهي المتهم الطعام لزوجته. الى جانب شهادة من طفله تتعلق باخفائه قارورة بها مادة بيضاء داخل حقيبة وثائق اثناء مغادرته المنزل. الى جانب المشاكل العائلية التى كانت له مع زوجته مع سماع اقوال والدة الضحية ليتم سماع مرافعات المحاميين. و بعدها مداولة الحكم بحضور المحلفين ليتم النطق بحكم المؤبد ضد المتهم مع الايداع في الجلسة.