غرداية: المحكمة تستدعي رئيس الدائرة السابق للمنيعة والامينة العامة للبلدية و مقاولين واعضاء لجنة الصفقات في قضية شبهة فساد متابع بها رئيس البلدية الحالي

استمع قاضي التحقيق بمحكمة غرداية صبيحة اليوم لرئيس الدائرة السابق للمنيعة الذي انهيت مهامه خلال الحركة الاخيرة كشاهد فيما تم توجيه استدعاءات لكل من الامينة العامة الحالية لبلدية المنيعة و مقاولين اثنين ناهيك عن اعضاء لجنة الصفقات بالبلدية للحضور لجهة التحقيق القضائي يومي الاربعاء و الخميس لسماع اقوالهم في قضية متابعة رئيس بلدية المنيعة الحالي و عدد من الموظفين في قضية شبهة فساد بخصوص صفقات عمومية .

هذا و كان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد وضع كل من رئيس البلدية الحالي و عدد من الاعضاء و الموظفين تحت الرقابة القضائية بعد تقديمهم امام الحكمة في انتظار استكمال التحقيق القضائي اين قامت النيابة بالطعن في القرار لتؤيد غرفة الاتهام قرار قاضي التحقيق .

هذا و تفجرت قضية شبهة الفساد ببلدية المنيعة بعد تسريب تسجيلات صوتية لاحد اقرباء رئيس البلدية بها حديث حول شبهات فساد في مجال الصفقات العمومية مع ذكر اسماء اطارات مما اثار ساكنة المنيعة لتتدخل المصالح الامنية و تفتح تحقيق في القضية.