غرداية.. المستشفى الجديد للأمراض العقلية لإستقبال المصابين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات المحلية بولاية غرداية عن تخصيص المستشفى الجديد للأمراض العقلية لإستقبال أية حالات إصابة محتملة بفيروس كورونا.

وأفادت المصالح الولائية لغرداية، اليوم الإثنين لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه “تم تخصيص مؤقتا المستشفى الجديد للأمراض العقلية والذي استمكلت أشغال انجازه مؤخرا، لاستقبال أية حالات إصابة محتملة بالفيروس”.

وأوضحت ذات المصالح أن القرار جاء في اطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة أيه حالة إصابة محتملة بهذا الوباء الخطير .

وأكد المصالح الولائية ان المستشفى الجديد بسعة 60 سرير سيتم استغلاله بصفة مؤقتة امكوقع للمراقبة والحجر الصحي لحالات الإصابة المشكوك فيها أو المؤكدة.