غرداية: المصالح الأمنية تطلق حملة بحث عن عمي “عطية” المفقود

نفذّت مصالح أمن دائرة الضاية بن ضحوة بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني والحماية المدنية وعدد من جمعيات المجتمع المدني في غرداية. عملية تمشيط وبحث عن “عمي عطية”.

عمي عطية سجل كمفقود بعد خروجه من المنزل و لم يظهر عليه أي اثر. حيث سخرت المصالح الأمنية إمكانيات كبيرة. مع تسخير فرقة الحماية المدنية لفرقة الكلاب المدربة السنيو تقني لغرض تكثيف الأبحاث.

هذا وفقد عمي عطية الضابط المتقاعد منذ أكثر من أسبوع. أين وجهت ابنته نداء إلى السلطات لمساعدتها في عملية البحث عن أبيها الذي خرج من المنزل وترك كل شيء وراءه.

وسجلت حالة أولى لعمية اختفاء لشخص اخر قبل شهر وهو عمي الطاهر بنفس الكيفية اين لا تزال عمليات البحث عنه جارية لحد الساعة

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للإشارة فإن عمي عطية إختفى منذ أسبوع. أين وجهت إبنته نوال عطية، نداء الى السلطات والمحسنين لمساعدتها في فك قضية اختفاء ابيها الضابط المتقاعد الذي يسكن بمنطقة التزوز بغرداية.

بالمقابل، أكدت نوال، ان ابيها لم يعثر عليه في حين وجد باب منزله مفتوح وسيارته مفتوحة تاركا ملابسه وهاتفه النقال بالمنزل. مضيفة أن الأمر غريب وليس من عادته التصرف على هذه الطريقة.

خلال إختفائه شرعت رفقة جيرانها واقربائها في البحث عليه. لكن لم يعثر على أي خبر بخصوصه مضيفة ان مصالح الامن تحقيق معمق في حادثة الاختفاء الغريبة.

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