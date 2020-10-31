غرداية : الناقلون يتطوعون لنقل الراغبين في التنقل من وإلى مراكز الاقتراع مجانا في هذا اليوم التاريخي

أعلن عدد من النقالين من اصحاب سيارات الأجرة وحافلات النقل الجماعي، وسط المدينة المنطوين تحت مكتب الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين و نقابة سيارات الاجرة تطوعهم.

لنقل المواطنين الراغبين في التنقل من والى مراكز الاقتراع مجانا طيلة يوم الاستفتاء و الى غاية قفل صناديق الاقتراع.

و قال رميلات مسعود رئيس مكتب الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين بغرداية انه تم تسخير مجموعات من اصحاب سيارات الاجرة بالتناوب على خدمة نقل المواطنين الراغبين في التنقل من منازلهم الى مراكز الاقتراع بالمجان.

الى جانب تطوع عدد من اصحاب حافلات النقل الجماعي على نقل الركاب بالراغبين في التنقل الى مراكز الاقتراع بالمجان خاصة الذين يسكنون بمناطق بعيدة عن مراكز اقتراعهم او كبار السن

و اكد قاشوش رئيس الفرع النقابي لسيارات الاجرة غرداية ان عدد كبير من اصحاب سيارات الاجرة متطوعون في هذا اليوم الحاسم من اجل انجاح الموعد الاستفتائي على الدستور.

و سيكونون مسخرين طيلة فترة الانتخاب و الى غاية اقفال مراكز الاقتراع و هي نفس العملية التى سبق وأن تم القيام بها خلال الانتخابات الرئاسية الماضية مؤكدا ضرورة وقوف كل جزائري حر الى جانب وطنه خلال هذا اليوم الحاسم.