غرداية: انتخاب الحاج سعيد سليمان على رأس المجلس الولائي خلفا لبوغالي

تم اليوم بالإجماع انتخاب الحاج سعيد سليمان على رأس المجلس الشعبي الولائي خلفا لبوغالي ابراهيم.الذي انتخب على رأس المجلس الشعبي الوطني بعدما فاز بالانتخابات التشريعية

وأكد الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الولائي أن أولى اهتماماته هي الوقوف الي جانب المواطنين ومعالجة ملفات .الشغل والتنمية والاستثمار ومختلف الملفات العالقة التي لها علاقة مباشرة مع المواطن

كما دعى الحاج سعيد سليمان الشباب والمواطنين إلى التحلي بروح الفطنة والسكينة خاصة خلال الظرف الذي .تعيشه المنطقة مؤكدا أن أبوابه مفتوحة على مصراعيها لاستقبال مطالبهم والعمل على تلبيتها