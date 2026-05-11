غرداية.. انطلاق أول رحلة للحجاج نحو المدينة المنورة

انطلقت اليوم الاثنين أولى رحلات الحجاج الميامين من مطار مفدي زكرياء بولاية غرداية، نحو البقاع المقدسة، وتحديدا المدينة المنورة. في أجواء مفعمة بالإيمان والسكينة،

الرحلة ضمت 372 حاجا وحاجة، وجرت مراسم التوديع تحت إشراف والي الولاية، وبحضور السلطات المحلية التي حرصت على مرافقة الحجاج في هذه اللحظات المميزة.

وقد تميزت العملية بتنظيم محكم وسلاسة كبيرة في مختلف الإجراءات الإدارية والأمنية. ما ساهم في توفير أفضل الظروف لحجاجنا الكرام، وضمان انطلاقة مريحة لرحلتهم المباركة نحو أداء مناسك الحج.