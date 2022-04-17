غرداية.. انطلاق الاسبوع العلمي بالاقامة الجامعية بمناسبة يوم العلم

انطلق بالاقامة الجامعية 1000 سرير اناث في غرداية، الاسبوع العلمي بمناسبة احياء ذكرى يوم العلم 16 افريل ببرنامج ثري تخللته معارض و مسابقات علمية و ثقافية.بالاضافة الى محاضرات علمية.

وكشف مدير الاقامة الجامعية عبد اللطيف مداح، ان فعاليات البرنامج تنطلق خلال السهرات الرمضانية بادماج كل الطلبة المقيمين في نشاطات علمية و ثقافية.

وبمشاركة دكاترة بالتنسيق مع مديرية النشاطات بجامعة غرداية مؤكدا حرص ادارة الخدمات الجامعية على تطبيق كل التعليمات الخاصة باحياء هذه الذكرى وادماج الطلبة في مختلف النشاطات العلمية والثقافية.

كما اكد الدكتور حبي معمر ان المحاضرات العلمية شملت كل الجوانب التى يجب ان يحرص عليها الطالب الجامعي و تتاقلم مع المناسبة و مع شهر رمضان الكريم الى جانب ضرورة تحسيس الطالب الجامعي بضرورة الاندماج مع السياسة العامة للبلاد في وجه التحديات المستقبلية.

هذا وستتواصل الفعاليات طيلة اسبوع بمشاركة من مختلف الفعاليات العلمية من جامعات و نوادي علمية و ثقافية من اجل العمل على انفتاح الجامعة على المجتمع.

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فككت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية غرداية، شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد مختصة في تزوير النقود.

كما حجزت ذات الفرقة مبلغ مالي بقيمة 380000 دج من الأوراق المزورة من فئة 2000 دج حسب بيان السلك الأمني.

وجاءت هذه العملية بعد استغلال معلومات تفيد بشبكة من مزوري النقود تنشط بين الجزائر و غرداية لإغراق السوق المحلية بالأوراق النقدية المزورة.

وسمحت التحريات التي قامت بها ذات المصالح في المرحلة الأولى بتحديد أحد أفراد هذه الشبكة الذي كان مكلفا بطرح الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دج للتداول بمنطقة غرداية.

قبل القبض عليه متلبسا وبحوزته مبلغا ماليا بقيمة 380.000 دج من الأوراق النقدية المزورة.

بالإضافة الى ذلك، تم القبض على باقي المتورطين وحجز كذلك سيارة سياحية مستعملة في هذا الفعل الإجرامي.

كما تم حجز 91 من أقراص المؤثرات العقلية ، وأسلحة بيضاء (سيف وسكاكين) .