غرداية: انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

أشرف اليوم الخميس، والي ولاية غرداية، بوعلام عمراني، على إنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا من العيادة المتعددة الخدمات ببلدية العطف.

وفي هذا الاطار تم إستلام 690 جرعة من لقاح استرازينيكا اوكسفورد، كما تم تحديد 27 نقطة تلقيح عبر تراب الولاية.

بحيث ستمس عملية التلقيح في مرحلتها الأولى مستخدمي قطاع الصحة والأشخاص المسنين المصابين بأمراض مزمنة.

وأكد الوالي ان كلّ الظروف اللوجستيّة والتّنظيميّة هيّئت للانطلاق في عمليّة التلقيح.

كما طلب من الطاقم الطبي التكفل الأمثل بالمواطنين وخاصة من حيث المراقبة الطبية.

ويبقى المواطن تحت المعاينة لمدة 30 دقيقة بعد أخد جرعة اللقاح الأولى، على أن تؤخد الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع.