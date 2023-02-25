غرداية: بالصور إحتجاج أولياء أطفال مرضى بسبب غياب التكفل الطبي بأبنائهم

احتج مساء اليوم عدد من أولياء أطفال مرضى بسبب غياب التكفل الطبي لابنائهم بمصلحة طب الاطفال التابعة لمستشفي قضي بكير.

وحسب ما أفاد به أولياء الأطفال المرضى الذين وجهو من مصلحة الاستعجالات بمستشفي ترشين ابراهيم الي مصلحة طب الاطفال التابعة لمستشفي قضي بكير إلا أن غياب التكفل الطبي لابنائهم تحت ذريعة عدم وجود طبيب وأنه لا يستقبل الاطفال الموجهين أدى الي بقاء ابنائهم المرضى لساعات بدونت تكفل طبي وعلاج.

كما أكد أولياء الأطفال المرضى أنهم حاولوا الاتصال بمدير مستشفي قضي بكير إلا أن هاتفه كان مغلق حسبهم بسبب وجوده في حمام محلي.

وندد الأولياء بسبب سوء الخدمة الصحية للاطفال المرضى والتي تكررت خلال الفترة الأخيرة مطالبين بتدخل الوصاية ووالي الولاية لتدارك الأمر.

النهار اتصلت بمدير مستشفي قضي بكير الذي كان هاتفه مغلق ليعيد الاتصال و يؤكد وجود خلل في مداومة الطبيب بمصلحة طب الاطفال التابع. لمستشفي قضي بكير مردفا أنه سيتدخل لحل المشكلة نهائيا.