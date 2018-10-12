غرداية: بالفيديو.. توقيف صحفي من الإذاعة الجهوية بعد تطاوله في حق “المزابيين”

قام والي ولاية غرداية، “عزالدين مشري”، بتوقيف الصحفي لإذاعة المحلية بالولاية، والمرأة المسؤولة عن بث الحصة الإذاعية،

بعد وصفه للمزابين بـ”الأميين والجهلة وغير المتحضرين”.

الحصة بثت يوم الإثنين وكانت مسجلة، وهذا ما أثار فضيحة سكان ولاية غرداية، بكل أطيافه وشرائحه.

الخرجة الأخيرة أكد فيها الوالي في فيديو أن قرار التوقيف كان رسميا من طرف السلطات، وأنه تلقى مكالمة من وزارة الإتصال.

وعن طريق وزيرها كعوان جمال، لتوقيف الصحفي ومسؤولة الحصة، مشيرا أنه ستكون إجراءات أخرى تصل إلى العدالة.

وبهذه الخرجة يتأكد دوما أن الجزائر وبإختلاف طوائفه خط أحمر، وأن المساس بإحدى الطوائف هو مساس بوحدة المجتع الجزائري وتماسكه.

وأن الجزائر خط أحمر، لن تكون دار فتنة بين أفراد المجتع الواحد.