غرداية.. بلدية سبسب تستفيد من قاعة جديدة للنشاطات الثقافية

شهدت بلدية سبسب بولاية غرداية تدشين قاعة جديدة للنشاطات الثقافية، تعَدُّ مكسبًا نوعيًا لفائدة سكان المنطقة، لا سيما فئة الشباب والأطفال، لِمَا توفره من فضاءات متعددة، تهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع.

وقد جرت مراسم التدشين بحضور والي ولاية غرداية، عبد الله أبي نوار، في إطار برنامج الذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية، إذ طاف بمرافق القاعة واطلع على مكوناتها وتجهيزاتها. مشيدا بمثل هذه المبادرات التي تخدم العمل الثقافي المحلي وتساهم في احتضان طاقات الشباب وتنمية قدراتهم.

وتضمّ هذه المنشأة الثقافية قاعة للعروض المسرحية والأنشطة التمثيلية، فضاء مخصصا للأنشطة الموسيقية والإنشادية، وقاعة للأنشطة التربوية والفنية لفائدة الأطفال. إضافة إلى أركان للرسم والتلوين والتعبير الإبداعي. وفضاء خاص بالتكوين وتنمية المواهب الشبانية. إلى جانب خدمات مرافقة موجهة للطفل تشمل التثقيف والترفيه.

هذا الفضاء الجديد من شأنه أن يشكل رافدا حيويا للعمل الثقافي والتربوي بالبلدية. ويرتقب أن يسهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي وتشجيع المبادرات الشبانية الهادفة.