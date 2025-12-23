غرداية تحتضن المخيم الموضوعاتي الوطني للمقاولاتية

أشرف صباح يوم الإثنين، مدير الشباب والرياضة لولاية غرداية، حسان يعقوبي، على افتتاح المخيم الموضوعاتي للمقاولاتية وتخطيط المشاريع، المنظم خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر 2025.

وجرى حفل الافتتاح بحضور كل من مدير ديوان مؤسسات الشباب، مدير التكوين المهني والتمهين، مدير أملاك الدولة. والأمين العام لجمعية الطفولة السعيدة، ممثل الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية، إلى جانب إطارات القطاع وممثلي الهيئات الشريكة.

ويهدف هذا المخيم إلى مرافقة الشباب حاملي الأفكار والمشاريع، وتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية في مجال المقاولاتية. لا سيما في إعداد دراسات الجدوى، وتخطيط المشاريع. وسبل الاستفادة من آليات الدعم والمرافقة، وذلك من خلال ورشات تكوينية، ومحاضرات نظرية. وتطبيقات ميدانية، يؤطرها مختصون وخبراء في المجال.

ويعرف المخيم مشاركة شباب يمثلون 40 ولاية من مختلف أنحاء الوطن، مما يعكس أهمية هذا الحدث الوطني ودوره في تعزيز التبادل الفكري والخبراتي بين المشاركين. وترسيخ ثقافة المبادرة والعمل المقاولاتي لدى الشباب. بما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة ودعم التنمية المحلية والوطنية.