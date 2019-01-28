عاجل

غرداية تحتضن محور لقاء جهوي لولايات الجنوب حول الإقتصاد الأخضر

الوطني
  • -
  • 0
غرداية تحتضن محور لقاء جهوي لولايات الجنوب حول الإقتصاد الأخضر
بقلم حكيم ش

سيكون موضوع الإقتصاد الدائري أو الإقتصادالأخضر محور لقاء جهوي لولايات جنوب الوطن، المزمع تنظيمه يومي 3 و4 فيفري المقبل بغرداية.

ويأتي هذا التجمع الجهوي لإثني عشر ولاية من جنوب البلاد، بمبادرة من وزارة البيئة تمهيدا للجلسات الوطنية حول البيئة والطاقات المتجددة.
هذه الطاقات المتجددة مخصصة للإقتصاد الدائري و من المرتقب تنظيمها يوم 26 فيفري بالجزائر العاصمة .
و سيسمح هذا اللقاء التحضيري بإعداد توصيات بخصوص الإقتصاد الدائري من أجل تثمين بقايا المواد و محاربة التبذير
و تعزيز المشاريع المبتكرة في مجال إسترجاع النفايات و تطوير تكنولوجية الرسكلة و إعادة التدوير، وفق ما جرى توضيحه.
ويهدف هذا التجمع إلى غرس ثقافة تحويل النفايات إلى موارد وثروات و إستحداث أيضا مناصب شغل.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com