غرداية: تحديث مخططات التهيئة والتعمير عبر 5665 هكتار في 10 بلديات

بعد أكثر من خمسة عشر عاما، عالجت ولاية غرداية مسألة المخططات الرئيسية والتنمية الحضرية. حيث أطلقت مديرية التخطيط العمراني والعمارة والبناء للتو عملية واسعة النطاق لإحياء مختلف مناطق. وبالتالي توسيع استخدام الأراضي.

وقال نور الدين غالمي، مدير التخطيط العمراني والعمارة والبناء لولاية غرداية. أنه قد تم إعادة إطلاق تسع وحدات من أصل عشرة بناء على تعليمات والي غرداية. ومن بين البلديات العشر التي تتكون منها ولاية غرداية، تم إعداد ما لا يقل عن تسعة مخططات رئيسية للتطوير والتخطيط الحضري ومخططات استغلال الأراضي الموسعة. والتي كانت في حالة سبات منذ عامي 2007 و2010. وتم رفع الحظر عنها والموافقة عليها.

وأضاف غالمي، أنه سيتم الإنتهاء من العملية العاشرة والأخيرة المتبقية قبل الذهاب إلى الولاية للموافقة عليها. كما أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، بموجب القانون 99-9، هو أداة تحدد وتحدد المبادئ التوجيهية للتخطيط الحضري للبلدية التي تغطي أراضي البلدية بأكملها.

وأوضح مدير التعمير ، أنه وبهدف إطلاق العمليات المسجلة أو في طور التسجيل، تم تطهير ما لا يقل عن 5665 هكتارا في جميع أنحاء ولاية غرداية. حيث أن جماعة متليلي، أكبر جماعة بالولاية من حيث الكثافة السكانية. وهي التي تحصل على النصيب الأكبر من الكعكة بمساحة لا تقل عن 1350 هكتارا. تليها العطيوف بـ 1100 هكتار، ثم جماعة العطف بـ 1100 هكتار. عاصمة الولاية غرداية بمساحة 962 هكتارا. بالإضافة كذلك إلى ضاية بن ضحوة بـ 693 هكتارا، وبلدية بريان بـ 560 هكتارا، الڨرارة بـ 400 هكتار، بونورة بـ 240 هكتارا، زلفانة بـ 200 هكتار، المنصورة بـ 100 هكتار، وأخيرا سبسب بـ 60 هكتارا. مشيرا إلى أن كافة العوائق والمعوقات “أو كلها تقريباً” التي أعاقت خطط التنمية المحلية قد أزيلت، وبالتالي فتح طريق ملكي.