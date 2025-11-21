غرداية تحصد 5 ميداليات في أولمبياد المهن بوهران وتؤكد ريادتها في التكوين المهني

حقق قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية غرداية إنجازا جديدا يضاف إلى رصيده، بعد تألق ممثليه في التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن التي احتضنتها ولاية وهران في الفترة الممتدة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025، بحصيلة مشرفة بلغت خمس ميداليات في عدد من التخصصات.

وبرزت المواهب الشابة لولاية غرداية في مختلف المسابقات، حيث توج كل من :

ابن يامي إلياس : ميدالية ذهبية في تخصص البلاط الخزفي والفسيفساء، عن مركز التكوين المهني 2 بسليمان الناصر ببريان

معزوزي خديجة : ميدالية ذهبية في تخصص تصميم الأزياء، عن مركز التكوين المهني (إناث)

بوعلاق نور الهدى : ميدالية ذهبية في تخصص صناعة الحلويات، عن مركز التكوين المهني متليلي الجديدة

بوسريح محمد : ميدالية فضية في تخصص صناعة الألمنيوم، عن مركز التكوين المهني 2 بسليمان الناصر ببريان

عماري فارس : ميدالية فضية عن مركز التكوين المهني متليلي الجديدة

ويأتي هذا التتويج بالتزامن مع مجريات التصفيات الأولمبية الجهوية المنظمة بوهران، والمؤهلة إلى التصفيات القارية ثم النهائيات العالمية المقررة في الصين، في استحقاق دولي يعكس الأهمية المتزايدة لأولمبياد المهن كفضاء لإبراز الكفاءات المهنية الشابة وتثمين مهاراتها في بيئة تنافسية عالية المستوى .

ويؤكد هذا الأداء القوي المستوى المتقدم الذي بلغه قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية غرداية، سواء من حيث نوعية التأطير البيداغوجي، أو من حيث جاهزية الهياكل والتجهيزات وملاءمتها لمتطلبات التكوين الحديث، ما جعل متربصي الولاية ينافسون بثقة واقتدار في مختلف المواعيد الجهوية والوطنية .

وبهذه المناسبة عبر مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية غرداية، السيد محمد عاقب، عن فخره واعتزازه بهذا التتويج المشرف، مهنئا جميع المتوجين، ومشيدا بجهود الإطارات البيداغوجية والإدارية عبر مختلف مراكز التكوين، ولا سيما مركزي التكوين المهني 2 بسليمان الناصر ببريان ومتليلي الجديدة، مؤكدا أن هذه النتائج هي ثمرة عمل جماعي متواصل، وتضحيات متراكمة، وحافز قوي لمضاعفة الجهود لتمكين المزيد من شباب الولاية من اعتلاء منصات التتويج في المحافل الوطنية والدولية .

كما توجه المدير الولائي بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، نظير عنايتها الخاصة بأولمبياد المهن وحرصها على إضفاء طابع مرقمن على هذه الطبعة، خاصة في ما يتعلق بعمليات تسجيل المتنافسين وتقييم أدائهم عبر منصات رقمية حديثة، ما أتاح لهم خوض تجربة تنظيمية وبيداغوجية متطورة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص .

وأوضح أن هذه المقاربة الرقمية التي تبنتها الوزارة مثلت إضافة نوعية للقطاع، وساهمت في تحفيز المتربصين على إبراز قدراتهم والارتقاء بأدائهم إلى مستويات وطنية وقارية وعالمية واعدة .