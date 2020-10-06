غرداية: تحقيق وبائي لتحديد مصدر ظهور الملاريا

أطلقت مصالح ولاية غرداية تحقيقا وبائيا حول الحشرات الناقلة للأمراض لتحديد بؤر وناقلات داء الملاريا بعد تسجيل حالات.

وأفاد والي الولاية في تصريح “لـوأج”أن فريق مختص يتشكل من أطباء و تقنيين في الصحة شرع في تحقيق ميداني حول الملاريا.

وأضاف الوالي، أن الفريق تلقى تكوينا مسبقا حول الأمراض المعروفة بالإستوائية.

ويهدف التحقيق الميداني إلى تحديد مصدر وسلسلة نقل هذا المرض بعد ظهور حالات ملاريا بالولاية.

وتم كشف ما مجموعه 17 حالة مصابة بالملاريا مستوردة (16 بالمنيعة وحالة واحدة بغرداية) في أوساط المهاجرين غير الشرعيين.

منها 5 حالات مؤكدة من طرف المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر وذلك منذ ظهور هذا الوباء المعدي و الطفيلي.

وأضاف الوالي، أنه قد اتخذت كافة الإجراءات للتكفل بالمصابين بهذا المرض على مستوى مستشفيي “محمد شعباني” بالمنيعة و “إبراهيم ترشين” بغرداية ، وحالتهم الصحية في تحسن.

كما أطلقت أيضا حملة للفحص و استشكاف ميدانية بحثا عن حالات مرضية أخرى محتملة.

ودعا المتحدث مجموع السلطات المحلية لضمان مراقبة الحشرات الناقلة، وتنظيم عمليات مكافحة الحشرات والبعوض.

بالإضافة إلى القضاء على البرك المائية وتسربات المياه واستزراع بالأحواض المائية والسدود وغيرها من الحواجز المائية.