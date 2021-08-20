غرداية تحيي اليــوم الوطنـي للمجاهــد

أحيت ولايــة غرداية علـى غــرار ولايات الوطن الذكــرى اليــوم الوطنـي للمجاهــد 20 أوت 1956-1955. تحت شعـار “المجاهـد فخـر وشرف ذاكـرة الأمــة.

وقد أشـرف صبـاح اليـوم الجمعة، والـي ولايـة غرداية، بوعلام عمرانـي. بمعية نائـب رئــيس المجـلس الشعبـي الولائي وبحضـور كل من السـادة، الأميــن العــام للولاية المفتش العام. أعضاء اللجنـة الأمنية، عضو من مجلس الأمة، أعضـاء الهيئــة التفيذيـة، رئيـس الدائرة، رئـيس البلدية والأسرة الثورية. على إحياء هـذه الذكـرى وذلك بالتوجــه إلــى مقبـرة الشهـداء ببلديـة غردايـة، أين تم الترحم على أرواح الشهـداء الأبــرار. والاستمــاع إلـى النشيـد الوطنــي مع رفـع العلــم ووضـــع إكليــل مـن الزهــور علـى النـصب التذكـاري المخلـد لشهــداء الـوطـن. وقـراءة فاتحـة الكتـاب على أرواحهـم الطاهــــرة.