غرداية.. تخفيضات في أسعار المواد الأساسية لتحدي المضاربة

أطلقت ولاية غرداية مبادرة بالتعاون مع التجار لتقديم تخفيضات في أسعار المواد الإستهلاكية بعد تفشي فيروس كورونا.

وأكد الأمين الولائي لإتحاد التجار بغرداية، جمال موكلي، عن مبادرة له رفقة عدد من كبار التجار تفضي بتقديم تخفيضات للمواد الاساسية خلال هذه الفترة الحساسة التي تعيشها البلاد.

إلى جانب تسخير إمكانيات مادية و معنوية من أجل تلبية السوق بكل أنحاء الولاية من خلال تسخير 40 شاحنة لجلب و توزيع المواد الغذائية لكل بلديات الولاية بما فيها المناطق النائية و بأسعار منخفضة.

ووجه موكلي نداء الى سكان غرداية “بضرورة الشراء بطريقة عادية وتجنب الدعاية والإشاعات التي يسعون من خلالها لخلق الفوضى و الاضطراب في السوق من أجل تحقيق ربح”.

مضيفا ان “كل طاقم شركته المختصة في توزيع المواد الغذائية بولاية غرداية والتي تعد الأكبر جهويا مجندون 24 ساعة يوميا لتوفير متطلبات سكان غرداية من احتياجاتهم في التموين”.

مؤكدا انهم ت”لقو تكوين في إجراءات الوقاية من الوباء و طرق التطهير بالمحلات الكبرى التي تعرض المنتجات”.