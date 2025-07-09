غرداية : تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي سيدي عبد القادر بالقرارة

أشرف صبيحة اليوم المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة، على تدشين المقر الجديد للأمن الحضري بحي سيدي عبد القادر ببلدية القرارة لولاية غرداية، وذلك بحضور والي الولاية عبد الله أبي نوار إلى جانب السلطات المحلية والأمنية والعسكرية.

ويأتي افتتاح هذا المرفق الأمني في إطار مساعي المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز التغطية الأمنية على مستوى أحياء المدينة، وتقريب جهاز الشرطة من المواطن، بما يساهم في تحسين الأداء الأمني وضمان سرعة التدخل والاستجابة لانشغالات السكان.

وقد لقي هذا المشروع ارتياحًا كبيرًا لدى سكان الحي، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي طال انتظارها. معتبرين أن وجود مقر أمني بالمنطقة يعزز الشعور بالطمأنينة ويساهم في محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام.

ويتوفر المقر الجديد يتوفر على تجهيزات عصرية وموارد بشرية مؤهلة لتقديم خدمات أمنية فعالة. بما يتماشى وتطلعات المواطنين وتوجيهات القيادة العليا لجهاز الشرطة.