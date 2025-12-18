غرداية: تدشين منشأة أمنية جديدة بحي الهضبة

شهد حي الهضبة ببلدية متليلي صبيحة اليوم الخميس، مراسم تدشين مقر الأمن الحضري الخارجي الأول التابع لأمن دائرة متليلي. وذلك على بعد 45 كلم جنوب عاصمة الولاية غرداية، في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الأمنية وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.

وجرت مراسم التدشين تحت إشراف المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة. ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة والي ولاية غرداية أبي نوار عبد الله. وبحضور السلطات المحلية، إلى جانب ممثلي الأسرة الثورية ومختلف الفعاليات .

كما أكد المتدخلون، أن دخول هذا المرفق الأمني حيز الخدمة يشكل إضافة نوعية وهامة للمنطقة. من شأنها تحسين نوعية الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين. وتعزيز الوقاية من الجريمة، والتكفل السريع والفعال بانشغالات الساكنة، في إطار مقاربة أمنية جوارية تعتمد على القرب والتواصل .

كما تم التطرق إلى الدور الذي ستلعبه الرقمنة في تطوير الأداء الشرطي، من خلال اعتماد خدمات رقمية حديثة تسهل عملية التواصل بين المواطن ومصالح الأمن. وتساهم في الرفع من مستوى الاستجابة والنجاعة في معالجة القضايا المختلفة .

وحسب الشروحات المقدمة، يتربع مقر الأمن الحضري الجديد على مساحة إجمالية تقدر بـ2000 متر مربع، منها أزيد من 516 مترا مربعا مساحة مبنية. تضم مبنى إداريا يحتوي على عشرة مكاتب بالطابق الأول، إلى جانب قاعة انتظار، ومكتب استقبال، ومكاتب مخصصة لفرع الشرطة الحضرية وفرع محاربة الجريمة الحضرية، فضلا عن أربع سكنات وظيفية .

ويرتقب أن يساهم هذا المرفق الأمني في تعزيز الاستقرار والأمن بحي الهضبة والمناطق المجاورة. بما يتماشى مع جهود الدولة الرامية إلى تقريب المرفق العمومي من المواطن وتحسين الإطار المعيشي لسكان الولاية .

