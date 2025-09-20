غرداية.. تستعد لاحتضان أولمبياد المهن الجهوي 2025 بمشاركة 11 ولاية

تتواصل بولاية غرداية التحضيرات الأخيرة لانطلاق الحدث الجهوي الكبير “أولمبياد المهن الجهوي 2025″، الذي يجمع عشر ولايات إلى جانب ولاية غرداية، في تظاهرة هامة تسلط الضوء على مهارات وإبداعات الشباب في مختلف التخصصات.

وسيحتضن القاعة متعددة الرياضات بحي سيدي اعْباز فعاليات الأولمبياد خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة واسعة تعكس الطابع التنافسي والتكويني للحدث، الذي يهدف إلى تعزيز روح الإبداع والتبادل بين المتسابقين وتثمين الكفاءات الجهوية.

وفي هذا الصدد صرح مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية غرداية محمد عاقب لجريدة النهار : “نحن جاهزون لإنجاح هذه الطبعة، التي نعتبرها فرصة ثمينة لإبراز قدرات شبابنا وتكريس التنافس النزيه بينهم، كما أنها محطة تحضيرية هامة لتأهيل المتفوقين للمنافسة على المستوى الوطني.”

المنظمون أكدوا أن كافة الترتيبات اللوجستية والتنظيمية قد تم استكمالها، لضمان إنجاح هذه التظاهرة وفتح المجال أمام الجمهور لمتابعة المنافسات وتشجيع المتأهلين إلى المراحل القادمة .