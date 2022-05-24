غرداية: تفحم رضيع إثر نشوب حريق داخل المنزل بالقرارة

تسبب نشوب حريق مهول داخل حي شعبي ببلدية القرارة ولاية غرداية، إلى تفحم رضيع يبلغ من العمر 14 شهرا.

و حسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى “النهار”، فإن الرضيع كان رفقة أبيه بغرفة المنزل بغرداية. الذي خرج ليشتري شيئا ما. فيما كانت أمه بالعمل ليرجع و يتفاجى بنشوب حريق مهول بمنزله. حيث قام بالاستنجاد بمصالح الحماية المدنية التي تدخلت علي الفور من أجل إخماد النار و إخراج جثة الرضيع المتوفي.

من جهتها فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في ملابسات الحادث الأليم و أسباب اشتعال النار في المنزل حيث يشتبه بشرارة كهربائية.

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غرداية : الدرك يحجز أزيد من 7 آلاف قرص مهلوس ويوقف مهربين

كما تمكن أفراد الدفاع بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية غرداية، في عملية نوعية من وضع حد لمحاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. و تقدر الكمية المحجوزة بأكثر من 7300 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300ملغ. العملية النوعية كانت اثر معلومات تم استغلالها بطريقة محترفة من قبل مصالح الدرك الوطني بغرداية، من خلال تنفيذ عملية تتبع للمهربين اللذان كانا على متن سيارة سياحية. و هذا إلى غاية دخولها نطاق الكمين باقليم بلدية زلفانة. اين تمت مداهمتهما و توقيفهما و حجز كمية الاقراص المهربة بعد تفتيش العربة. هذا وتم تحويل الموقوفين والمحجوزات بعد استكمال التحقيق الى محكمة متليلي اين تم اتخاذ اجراء قضائي حاسم في القضية.

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