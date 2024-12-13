غرداية: تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات

تمكنت مصالح أمن دائرة بونورة بالتنسيق مع أمن دائرة زلفانة في غرداية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما تم توقيف 6 أشخاص، وحجز 645 كبسولة من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات “كيف معالج”.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفات جزائية ضد الموقوفين (6 أشخاص). عن قضية تكوين شبكة إجرامية لغرض الإعداد لجنحة حيازة ونقل مخدرات ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع.

وبموجبه، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية. وصدر ضدهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.