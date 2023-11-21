غرداية: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 7200 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بغرداية خلال الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية.

نتائج هذه العملية الأمنية جاءت إثر العمل الميداني لقوات الشرطة بالأمن الحضري الأول من خلال الأبحاث و التحريات التي مكنت من ملاحظة نشاط مشبوه بأحد الأحياء الشعبية وتحديد هوية المشتبه فيهم ونشاطهم في ترويج المؤثرات العقلية وسط فئة الشباب، بالتنسيق مع النيابة المحلية تم إستصدار إذن بالتفتيش ومداهمة المسكن ليتم توقيف شخصين مشتبه فيهما بالغين من العمر 23 و 26 سنة علي التوالي والعثور على حقيبة ظهر بداخلها كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ قدر عددها الإجمالي بـ 7200 كبسولة، بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين قدر وزنها بـ 0.13 غرام، مع حجز 03 هواتف نقالة يستغلها أفراد الشبكة للتواصل، ليتم تحويل الموقوفين و المحجوزات لمقر المصلحة لمواصلة التحقيق في القضية.

عناصر الضبطية القضائية، وبعد الاستيفاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.