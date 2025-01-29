غرداية: تفكيك شبكة تسرق الكوابل النحاسية وحجز 5 قناطير بمتليلي

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة متليلي ولاية غرداية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من الكوابل النحاسية 1385 متر” بما يفوق وزنها 05 قناطير”.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة الكوابل النحاسية من الأعمدة ذات الضغط العالي. على الفور باشرت مصلحة التحريات الميدانية و التقنية التي أطرها عناصر الشرطة القضائية للأمن دائرة متليلي بولاية غرداية بإحترافية عالية تحت إشراف النيابة المختصة. التي أفضت إلى تحديد هوية أفراد المجموعة الإجرامية و مكان إخفاء المسروقات. ليتم توقيف المشتبه فيهم الأربعة.

كما تم بعد تفتيش المستودع المستغل إسترجاع كمية معتبرة من الكوابل النحاسية: 1385 متر من الكوابل النحاسية.”ما يفوق وزنها الإجمالي 05 قناطير”، وآلة القطع المستخدمة في العملية (سيزي).

بعد الإستيفاء من كافة الإجراءات القانونية بخصوص القضايا المعالجة، تم إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم. عن قضية: جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجريمة جنحة السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد مع تعريض حياة الغير للخطر. والمساس بالاقتصاد الوطني، بموجبها تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة حيث صدر في حقهم أمر إيداع

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