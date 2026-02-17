غرداية.. تفكيك شبكة لسرقة الكوابل النحاسية ببونورة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني سيدي عباز بولاية غرداية من معالجة قضية نوعية تتعلق بسرقة الكوابل النحاسية، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مع استرجاع كمية معتبرة من المسروقات قدرت بـ 720 مترا من الكوابل.

وجاءت العملية في إطار جهود مصالح الشرطة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة بالوسط الحضري وحماية الممتلكات العمومية، حيث تلقت المصلحة معلومات تفيد بنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. وعلى الفور باشرت عناصر الشرطة القضائية تحرياتها الميدانية والتقنية، التي مكنت من تحديد هوية أفراد المجموعة المتكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و38 سنة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، استهدفت الشبكة منشأة عمومية ذات طابع طاقوي، تمثلت في شبكة كهربائية على مستوى حي بريش ببلدية بونورة. وقد أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، مع حجز المركبة المستعملة في تنفيذ عملية السرقة، وهي شاحنة صغيرة.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، وبعد استصدار أذونات بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش مساكن الموقوفين، حيث جرى استرجاع جميع المسروقات المقدرة بـ 720 مترًا من الكوابل النحاسية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في الوقائع المنسوبة إليهم.