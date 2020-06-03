غرداية: تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية ببريان

تمكنت مصالح أمن دائرة بريان في غرداية من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية وتغيير أرقامها التسلسلية بغرض بيعها.

تفاصيل القضية تعود الى شهر ماي الفارط أين تم تسجيل أول قضية لسرقة دراجة نارية بعدما تقدم الضحية الى مقر امن الدائرة لتقديم شكوى.

كما سجلت 5 عمليات سرقة أخرى وبنفس الطريقة ليتجلي لدى مصالح التحقيق انهم امام جريمة متسلسلة وتم فتح تحقيق معمق في القضية.

التحريات التى تمت بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان قادت إلى مشتبه به يبلغ من العمر 23 سنة له ضلع بالقضية بعدما ضبطت بحوزته دراجة نارية.

تمت ازالة ارقام تسلسلها بواسطة الة قطع الحديد و من خلال التحقيق معه تم الوصول الى المشتبه به الثاني البالغ من العمر20 سنة وهو المشتبه به الرئيسي.

تم توقيفه والتحقيق المعمق معه تم العثور على اجهزة تفكيك وتزوير الارقام التسلسلية للدراجات النارية الى جانب قطع غيار دراجات نارية ومفكات براغي.

كما مكنت العملية من ضبظ وسائل اخرى الى جانب استرجاع باقي الدراجات النارية التي تمت سرقتها و التوصل الى مشتبه به ثالث.

وبعد استكمال التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة بريان الذي احالهم على قاضي التحقيق ليتم ايداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق.