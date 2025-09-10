غرداية: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي وغلق مذبح غير شرعي

تمكنت وحدات الدرك الوطني بمتليلي ولاية غرداية، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في سرقة المواشي. وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين حول فقدان عدد من رؤوس أغنامه.

وبعد تكثيف التحريات والمتابعة الميدانية، تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. حيث أسفرت العملية عن إسترجاع عدد معتبر من رؤوس الأغنام. إضافة إلى ستة (06) رؤوس ماشية من سلالة أجنبية.

كما كشفت التحقيقات وجود مذبح غير شرعي يستغل في ذبح وبيع المواشي المسروقة، حيث تم خلال المداهمة حجز ما يقارب 63 كلغ من اللحوم الفاسدة كانت موجهة للتسويق.

العملية جرت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، فيما تتواصل التحقيقات لإسترجاع ما تبقى من المواشي المسروقة، مع تقديم الموقوفين أمام العدالة لمتابعتهم قضائيا.

