غرداية..  تكثيف العمليات الأمنية المشتركة تزامنا مع المولد النبوي الشريف

في إطار المخطط الأمني الذي سطرته مصالح الشرطة بأمن ولاية غرداية بمناسبة المولد النبوي الشريف، باشرت قوات الأمن سلسلة من العمليات الأمنية المشتركة في الوسط الحضري.

وذلك بمشاركة مصالح الدرك الوطني والجمارك، قصد مكافحة مختلف أشكال الجريمة الحضرية والتصدي للظواهر السلبية المرتبطة بالمتاجرة واستعمال المفرقعات والألعاب النارية.

وحسب بيان لخلية الإعلام والعلاقات العامة بأمن الولاية، فقد أسفرت هذه العمليات عن تحرير مخالفات مرورية وحجز 6 دراجات نارية.

إضافة إلى توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم 3 ضبطت بحوزتهم كميات متفاوتة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وشخص بحوزته سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، فضلا عن توقيف 3 أشخاص محل أوامر بالقبض صدرت ضدهم أحكام نهائية بالحبس.

كما تمكنت المصالح ذاتها من حجز 582 وحدة من المفرقعات الأجنبية المهربة.

في حين تم تحويل المشتبه فيهم إلى الجهات الأمنية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة المحلية.

وتندرج هذه العمليات، وفق البيان، في إطار السهر على حماية المواطن وممتلكاته. وضمان أجواء احتفالية آمنة خلال هذه المناسبة الدينية.