غرداية: تنصيب رئيس مفتشية أقسام الجمارك 

أشرف اليوم الأحد، والي غرداية، بوعلام عمراني، على تنصيب ثلب بلقاسم، رئيس مفتشية أقسام الجمارك بولاية غرداية الجديد.

وتم تنصيب رئيس مفتشية أقسام الجمارك الجديد خلفا لعجايمي جمال الذي حول إلى ولاية برج بوعريريج ليشغل نفس المهام.

وقام بتنصيب رئيس مفتشية أقسام الجمارك الجديد، السيد علاوي زوبير مفتش عام بالجمارك، نيابة عن المدير العام للجمارك.

وحضر مراسم التنصيب كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، السلطات المحلية، الامنية والعسكرية وكذا إطارات من المفتشية العامة للجمارك.

كما تم في الأخير تكريم الوالي بهذه المناسبة من قبل مصالح الجمارك.