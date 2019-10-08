غرداية.. تهيئة ابتدائية 50 مسكن بالمنيعة مع بداية العطلة الشتوية

قام صباح اليوم الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية المنيعة دحماني أحمد بزيارة تفقدية فجائية لابتدائية حي 50 مسكن.

حيث وقف شخصيا علي المراسلات المقدمة من طرف رئيس الحي دين مصطفي حول وضعية المؤسسة التي تشهد بعد التشققات.

أين طاف الوالي رفقة المدير المنتدب لتربية الفرعي ورئيس بلدية المنيعة علي جميع أقسام المؤسسة والمطبخ.

بحيث أكد على استغلال العطلة القادمة من أجل الانطلاق الفوري لإعادة تهيئة الأقسام وتخصيص مبلغ مالي مستعجل من أجل إتمامها.

مشدد في نفس لوقت علي الإسراع في وتيرة الأشغال دون الإضرار بوقت دراسة الأطفال.