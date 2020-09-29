غرداية: توقيع ثماني إتفاقيات بين الجزائرية للمياه ومؤسسات مصغرة في إطار المناولة

وقّعت وحدة الجزائرية للمياه بغرداية ثماني إتفاقيات مع مؤسسات مصغرة إستحدثت ضمن جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وهذا لترقية برنامج المناولة في مختلف المهن المرتبطة بالمياه.

وأفاد المكلف بالإتصال في الجزائرية للمياه سليمان ولد علي، أنه يتوخى من هذا التعاقد مع الشباب دعمهم من خلال مخطط أعباء ناجع.

بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المناطق المسيرة من قبل الجزائرية للمياه.

ويتعلق الأمر بالخصوص بالتكفل بتسرب المياه، والتوصيلات الفردية، وتركيب عدادات للمشتركين الجدد أو استبدال العدادات القديمة عبر البلديات الإحدى عشرة المسيرة من قبل الجزائرية للمياه بغرداية.

خاصة وأن هذه المبادرة تندرج في إطار إتفاقية موقعة بين وزارة الموارد المائية والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة.

وتهدف إلى دعم جهود قطاع الري في مجال تحسين الخدمة العمومية فيما يتعلق بالتموين بالمياه الصالحة للشرب ومكافحة التبذير وتسربات المياه التي قدرت بأكثر من 9.830 حالة سنويا.

وتتيح هذه المبادرة أيضا مرافقة المؤسسات المصغرة عن بعد وضمان استدامتها وتشجيع الشباب على المقاولاتية.

ووفقًا للإحصائيات فإن الجزائرية للمياه بغرداية كان لديها 17 بئراً في 1962 وتحصي حالياً نحو 150 بئراً بسعة إجمالية تقارب 300 متر مكعب يوميا.

بالإضافة إلى 110 خزانات وشبكة تموين بالمياه بأكثر من 1.260 كلم بحصة توزيع يومية تبلغ 250 لترا، ومعدل توصيل مياه الشرب بلغ 97 بالمائة.

وأضاف ولد علي أن ولاية غرداية تحصي ما يفوق 103.820 مشترك في شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب.