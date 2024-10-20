غرداية: توقيف إمرأة بحوزتها  3600 قرص مهلوس بالقرارة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقرارة، في قضية نوعية ، من توقيف إمرأة عن قضية حيازة ونقل مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، أين تم حجز 3600 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ.

حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات أمنية وردت لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالقرارة بحر هذا الأسبوع، مفادها و جود شبكات إجرامية تنشط في نقل المؤثرات العقلية عبر محور إقليم ولاية غرداية إلى ولايات شمالية.

على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، خاصة تعزيز المراقبة الأمنية عبر مختلف مداخل ومخارج المدينة مع تكثيف الأبحاث من طرف عناصر الضبطية القضائية.

ليتم توقيف شخص مشتبه فيه من جنس أنثى كانت على متن مركبة للنقل الجماعي للأشخاص هذا بعد رسم خطة أمنية محكمة، التحريات و الأبحاث المعمقة بالتنسيق الدائم و المستمر مع النيابة المحلية مكنت أثناء عملية مراقبة وتفتيش المشتبه فيها من ضبط و حجز كمية من المؤثرات العقلية (بريغابالين 300 ملغ )،يقدر عددها الإجمالي بـ 3600 كبسولة، ملفوفة بشريط لاصق ومثبتة بإحكام حول بطنها مموهة بالحجاب الشرعي الذي ترتديه قصد الإفلات من المراقبة الأمنية.

وتم تحويل المشتبه فيها رفقة المحجوزات لذات المصلحة ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد الاستيفاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية المختص إقليمياً، قامت بتقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية عن قضية حيازة و نقل مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض المتاجرة.