غرداية.. توقيف شبكة تتاجر بالكيف وتعقد صفقاتها عبر رسائل بالفايسبوك

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية للمتاجرة بالمخدرات.

تتكون من 12 فرد و تستخدم وسائل التواصل الإجتماعي وخاصة رسائل الفايسبوك لعرض و بيع المخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار فإن القضية إنطلقت بعد ورود معلومات حول نشاط شخصين يقومان بالمتاجرة بالمخدرات.

اين تمت مداهمتهما في أحد الاماكن وعثر بحوزتهما على كمية من المخدرات المعدة للبيع اضافة الى مبلغ 10 ملايين سنتيم.

حيث تم تحويلهما الى مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية و فتح تحقيق معمق في القضية.

ليتم إستغلال هواتفهما الذكية و خاصة رسائل الفايسبوك حيث تبين عقد صفقات بيع وعرض صور المخدرات و نوعيتها و ثمنها عبر الميسنجر.

ليتم الشروع في تحديد هوية المتعاملين مع الموقوفين وتحديد أسمائهم.

حيث تم إستخراج إذن من وكيل الجمهورية من أجل القيام بمداهمة منازلهم الواقعة بكل من بلديات متليلي و زلفانة.

ليتم توقيف 10 أشخاص اخرين وحجز بعض العتاد والوسائل المستعملة في تقطيع و ترويج المخدرات.

إضافة الى كمية من الأموال من عائدات المخدرات

وبعد إستكمال التحقيقات تم تحويل الموقوفين 12 على وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية.

الذي أمر بتحويلهم الى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ليتم إيداعهم الحبس المؤقت بتهم متعددة.

منها جناية تكوين عصابة أشرار من أجل إرتكاب جناية المتاجرة بالمخدرات وعرضها عبر مواقع التواصل الإجتماعي في انتظار استكمال التحقيق.