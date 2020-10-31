غرداية: توقيف شخصين وحجز 3440 قرصا من المؤثرات العقلية بمتليلي

حجزت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة متليلي في غرداية، 3440 قرص من المؤثرات العقلية، فيما تم القبض على شخصين.

ونفذت هذه العملية في إطار التحريات التي قام بها أفراد فرقة البحث والتحري بأمن متليلي.

ويأتي هذا بناء على معلومات، تفيد بنقل والمتاجرة في كمية هامة من المواد الصيدلانية المصنفة “مهلوسات” على متن سيارة.

ومثلما شرح الملازم أول بأمن غرداية، جعفر جابر، سمحت التحريات بتحديد مكان تواجد الأشخاص كانوا على متن سيارات مشكوك فيها.

وتم توقيف المشتبه فيهما البالغين 25 و37 سنة، حيث عثر بحوزتهما على 1.800 كبسولة من صنف بريغابالين 300 ملغ.

وكانت الكمية المحجوزة موجهة لترويجها بسوق مدينة متليلي، وفق ذات المصدر.

ومكنت التحقيقات التي أجريت بإشراف النيابة العامة بغرداية بمسكن أحد المشتبه فيهما من العثور على 1.640 كبسولة مخبأة بإحكام.

وتم حجز مجموع تلك الأقراص التي لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية والمركبتان المستعملتان في نقل وترويج هذه البضاعة.

وأعد ملف جزائي ضد الموقوفان اللذان قدما أمام الهيئات القضائية وهم متابعين بعدم احترام القانون المنظم لاستعمال الأدوية.

وكذا المراقبة الإدارية والتقنية بخصوص اقتناء وبيع أقراص مهلوسة وحيازة وتخزين وبيع بطريقة غير قانونية لمواد صيدلانية في إطار شبكة إجرامية منظمة.