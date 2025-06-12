غرداية.. توقيف شخصين وحجز 400 قرص إكستازي بمتليلي

تمكنت فرقة الأمن والتحري “BRI” بمتليلي (ولاية غرداية) من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام فرقة “الـ BRI” بمتليلي، بوضع نقطة مراقبة وتفتيش بمحور الدوران “وردة الرمال”، الرابط بين الطريق الوطني رقم 01 والطريق الوطني رقم 49.

وهناك، تم توقيف سيارة سياحية من نوع “نيسان باترول” متجهة إلى ولاية المنيعة. بعد تفتيشها، عثر على كمية من الأقراص المهلوسة، مخبّأة تحت مقعد مرافق السائق.

العملية أسفرت عن توقيف سائق المركبة واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، ليتم بعد ذلك توقيف شخص آخر مشتبه فيه.

وخلال العملية، تم حجز 400 قرص من نوع إكستازي، 30 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ، وسيارة سياحية. كما مكنت العملية من توقيف شخصين (32 و41 سنة).

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محضر قضائي ضد الموقوفين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.