غرداية.. توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الكيف والأقراص المهلوسة

تمكنت السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بغرداية من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، لإإن العلمية تمت على مستوى نقطة مراقبة بمفترق الطريقين الوطنيين رقم 01 و49 وردة الرمال.

وذلك إثر توقيف مركبة سياحية (نوع داسيا لوقان) قادمة من ولاية مجاورة في اتجاه ولاية غرداية. بعد تفتيشها تم العثور على كمية من المخدرات (كيف معالج).

كما تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية مغلَّفة بإحكام داخل كيس بلاستيكي كان بحوزة السائق. ليتم توقيفه وتسليمه إلى مصلحة البحث والتحري بغرداية من أجل مواصلة التحقيق.

ومكنت العملية من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، 12 قطعة كيف معالج بوزن 529 غرامًا، 1400 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ ذي منشأ أجنبي. وكذا مركبة سياحية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محضر قضائي ضد الموقوف لتقديمه أمام الجهات القضائية.