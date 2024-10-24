غرداية: توقيف شخص وحجز 11250 قرص مهلوس 

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزلفانة ولاية غرداية أثناء تنفيذهم خدمة مشتركة متمثلة في سد. رفقة عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بغرداية. بالطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين ولايتي غرداية وورقلة، بالمنطقة المسماة الواد، من توقيف دراجة نارية حاول صاحبها الفرار لحظة رؤيته لأفراد السد.

وبعد تفتيشها، تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة. أين تم حجز 11250 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ؛ دراجة نارية. بالإضافة كذلك إلى توقيف شخص من جنسية جزائرية مشتبه فيه.

بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد محضر قضائي ضد المشتبه فيه لتقديمه أمام الجهات القضائية