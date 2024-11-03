غرداية.. توقيف شخص وحجز 5164 كبسولة خاصة بصناعة الذخيرة

تمكنت عناصر كتيبة التدخل السريع 01 ب التنسيق مع عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بغرداية، من توقيف شخص مع حجز 5164 كبسولة خاصة بصناعة الذخيرة.

وحسب بيان أمن ولاية غرداية، فإن حيثيات القضية جاءت إثر العمل الميداني لقوات الشرطة بكتيبة التدخل السريع 01 بالمصلحة الولائية للأمن العمومي اثر عمليات المراقبة عبر الحواجز الأمنية للأشخاص والمركبات لبسط الأمن العام ومحاربة كافة أشكال الجريمة التي أسفرت عن توقيف شخص كان على متن حافلة لنقل المسافرين ضبط بحوزته على 5164 كبسولة خاصة بصناعة الذخيرة مموهة ومخبأة بإحكام داخل جوارب قصد الإفلات من المراقبة الأمنية، بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي.

وقامت المصالح ذاتها، بتحويل المشتبه فيه رفقة المحجوزات لمقر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية وفتح تحقیق معمق في القضية.

عناصر الضبطية القضائية، وبعد الاستيفاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أنجز ضد الموقوف ملف جزائي عن قضية حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة متحصل عليها عن طريق التهريب ، بموجبه تم تقديمه أمام الجهات القضائية.