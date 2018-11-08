غرداية.. توقيف لص ارتكب 11 عملية سطو على السيارات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بغرداية من فك لغز 11 عملية سطو.

استهدفت عدد من الأغراض والأموال التي كانت موجودة داخل سيارات في مناطق متفرقة من المدينة.

تفاصيل القضية تعود الى توقيف اللص متلبس بعملية سرقة ليتم توقيف والتحقيق معه.

وبعد عملية تفتيش هاتفه تم العثور على العديد من الصور بها أموال كبيرة ومسروقات سبق و ان تم الإبلاغ عنها.

وبعد تشديد التحقيق أقر اللص بتنفيذ 10 عمليات سرقة أخرى كلها قضايا مفتوحة و لم يعثر على فاعلها.

ليتم تحويل الموقوف على وكيل الجمهورية الذي امر بتحويله لقاضي التحقيق الذي امر بايداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.