غرداية: توقيف 18 مشتبه به من عصابات الأحياء في ست عمليات بمتليلي

أوقفت عناصر أمن دائرة متليلي 18 مشتبه به من عصابات الأحياء وحجز أسلحة حية وأسلحة بيضاء عبارة عن خناجر وسيوف.

كما حجزت ذات المصالح كمية من المخدرات والخمور وأجهزة حساسة ومفرقعات كإجراء إستباقي لحماية امن المواطنين وممتلكاتهم.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية الأولى تمت من خلال مداهمة مجموعة تتكون من 5 اشخاص أين تم حجز أسلحة بيضاء.

وتم حجز سيوف و 3 خناجر حيث وجهت لهم تهم حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر.

فيما تمثلت العملية الثانية في توقيف 6 أشخاص وحجز أقراص مهلوسة و كمية من المخدرات، وجهت لهم تهمة الإتجار بالمخدرات.

أما العملية الثالثة فتمثلت في مداهمة وتوقيف 3 أشخاص بتهمة حيازة و بيع و نقل المشروبات الكحولية بدون رخصة.

أما العملية الرابعة فتمثلت في مداهمة وتوقيف شخصين بتهمة حيازة وبيع أجهزة حساسة وسلع أجنبية المنشأ.

تم على إثرها حجز أكثر من 28 الف وحدة مفرقعات ومنظار ليلي متطور.

ومواصلة للعمليات الميدانية، تمت مداهمة شخص بتهمة حيازة سلاح ناري و ذخيرة من الصنف الخامس عبارة عن بندقية صيد و خراطيش.

فيما تمثلت العملية السادسة في توقيف شخص إنتحل إسم الغير حيث وجهت له تهمة إنتحال إسم الغير في ظروف من الجائز أن تؤدي إلى القيد في صحيفة السوابق العدلية لغير المتهم.