غرداية.. توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كيلوغرام من كيف للترويج بالمنيعة

أخبار الجزائر
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غرداية.. توقيف 3 أشخاص بحوزتهم كيلوغرام من كيف للترويج بالمنيعة
بقلم عاصم بوخاري

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المنيعة ثلاثة أشخاص بسوق الوئام بالمدخل الشمالي للمدينة و بحوزتهم كيلوغرام من الكيف إضافة الى قرص مهلوس في جيب أحدهم.

حيث تم نقلهم الى مقر أمن الدائرة و الشروع في عملية تفتيش منازلهم ليتم العثور على بندقية صيد غير مرخصة و جهاز تحديد المواقع غير مرخص حيث تم تحويل الموقوفين بعد إستكمال التحقيقات الى محكمة المنيعة بتهمة جناية المتاجرة بالمخدرات عن طريق جماعة إجرامية منظمة إضافة الى تهمة حيازة أقراص مهلوسة من أجل الإستهلاك الشخصي لاحدهم أين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس في إنتظار إستكمال التحقيق القضائي و محاكمتهم.


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