غرداية: توقيف 3 متورطين في سرقة محل مجوهرات بالقرارة

تمكنت مصالح الأمن الحضري بسيدي عبد القادر بدائرة القرارة من الإطاحة بثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية سرقة استهدفت محلا لبيع المجوهرات.

وحسب ما أفادت به مصادر أمنية، فإن العملية انطلقت عقب تلقي بلاغ من صاحب المحل. لتباشر المصالح المختصة تحقيقا ميدانيا مكثفا أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت وجيز.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القرارة. قصد مواصلة مجريات التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.

وتندرج هذه العملية النوعية ضمن المساعي المستمرة التي تبذلها مصالح الأمن من أجل تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين. وردع كل من يحاول المساس بسلامتهم أو ممتلكاتهم.