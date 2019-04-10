غرداية.. توقيف 4 أشخاص في قضية سرقة محل تجاري للألبسة بمتليلي

تمكنت مصالح أمن متليلي بولاية غرداية من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضيتي السرقة وإخفاء أشياء مسروقة.

وحسبما أورده بيان لذات السلك الأمني، وخلال نفس العملية تم استرجاع جل المسروقات في ظرف وجيز وإعادتها لصاحبها.

حيثيات القضية تعود إلى الشهر الماضي،بعد تقدم أحد المواطنين 33 سنة إلى مقر أمن الدائرة للتبليغ عن سرقة محله التجاري.

وأفاد ذات البيان، أن المحل خاص ببيع الألبسة حيث تمت سرقة سلع من المتجر بقيمة 33 مليون سنتيم.

وبعد حصول على معلومات مؤكدة مفادها عزمهم عرض البضاعة المسروقة للبيع، أُوقف المشتبه فيهما الأول والثاني على مستوى السوق الأسبوعي للولاية.

وبعد تعرف صاحب المحل على بضاعته، ليتم اقتياد المعنيان رفقة المحجوزات إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية.

استمرارا لعملية التحقيق تم توقيف شخصان آخران متورطان في نفس العملية قاما بإخفاء البضاعة المسروقة بمسكنهما.

وقد تم إسترجاع جل المسروقات المتمثلة في ألبسة وأحذية إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 49000 دينار من عائدات البيع.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة قُدم الأطراف أمام النيابة المحلية، وصدر في حقهم أحكام قضائية متفاوتة، وإعادة المسروقات لصاحبها.‎