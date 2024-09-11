غرداية: توقيف 8 أشخاص تورطوا في السرقة وترويج المخدرات والشعوذة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بغرداية مؤخرا من معالجة عدة قضايا جزائية متعلقة بحيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض الإستهلاك و المتاجرة. وكذا قضايا متعلقة بالسرقات بمختلف أنواعها. مع توقيف المشتبه فيهم أحدهم قاصر “08 أشخاص تتراوح أعمارهم بين15 و 40 سنة”. وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

العملية جاءت مواصلة للإجراءات الأمنية المتخذة من قبل مصالح أمن ولاية غرداية، لمكافحة كافة أشكال الجريمة بالوسط الحضري. خاصة منها الماسة بأمن و سلامة المواطنين و ممتلكاتهم. حيث أسفرت العمليات الأمنية لعناصر الضبطية القضائية بالأمن الحضري الأول من معالجة 04 قضايا جزائية. متعلقة بحيازة المخدرات و المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك والمتاجرة. مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، إثنين منهما تم توقيفهما عن قضيتي سرقة “دراجة نارية، هاتف نقال”. المشتبه فيهما الآخرين تم توقيفهما بعد القيام بتفتيشات إيجابية لمسكنيهما.

بناءا على أذونات بالتفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، تم خلالها حجز كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس “سيوف + قارورة غاز مسيلة للدموع”. بالإضافة كذلك إلى طلاسم تستعمل لممارسة طقوس السحر والشعوذة.

فيما مكنت عمليات أمنية متفرقة لذات المصالح تندرج في إطار محاربة كافة أشكال الجريمة خاصة ما تعلق منها بالسرقات بمختلف أنواعها. من معالجة 04 قضايا منفصلة إاثنين منها تتعلق بسرقة دراجة نارية “مسترجعة” تم فيها توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم إثنين منهم تم توقيفهما في حالة تلبس “سرقة دراجة نارية ، هاتف نقال” أحدهما قاصر. أما المشتبه فيهما الآخرين ثبت تورطهم بعد استغلال الأدلة التقنية وتقنيات الشرطة العلمية. كما ضبط بحوزة أحد الضحايا سلاح أبيض محظور من الصنف السادس ليتم انجاز ملف جزائي منفصل عن القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفات جزائية منفصلة بخصوص القضايا المعالجة تم بموجبها تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.